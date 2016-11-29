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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Глава Пентагона: изоляция боевиков "ИГ" в Ракке продолжается

Киев • УНН

 • 6474 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Изоляция боевиков террористической группировки "Исламское государство" в районе сирийского города Ракка продолжается, заявил во вторник министр обороны США Эштон Картер, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Глава Пентагона: изоляция боевиков "ИГ" в Ракке продолжается

"В Сирии наши местные партнеры находятся всего в 20 километрах от Ракка, поэтому изоляция так называемой столице ИГ продолжается", - сказал он перед встречей в Вашингтоне с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам Е.Картера, которые распространила пресс-служба Пентагона, "реальность заключается в том, что 'ИГ" находится под давлением на всех фронтах".

Также американский министр сообщил, что намерен обсудить с французским коллегой это направление, а также ситуацию в иракском городе Мосуле, а также военное сотрудничество двух стран, в частности, в киберпространстве и в космосе. В связи с этим, по словам Е.Картера, стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве.

Как сообщал УНН, военные самолеты Израиля убили четырех боевиков "Исламского государства" из-за того, что последние открыли минометный огонь и стреляли по израильским солдатам, которые патрулировали вдоль сирийской стороны Голанских высот.

 

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