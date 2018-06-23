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Глава німецького мінфіну назвав майбутнє євро "невідворотним"

Глава німецького мінфіну назвав майбутнє євро "невідворотним"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Євро залишиться в майбутньому основною валютою Європейського союзу, впевнений глава мінфіну Німеччини Олаф Шольц. В інтерв’ю Rheinische Post він назвав майбутнє європейської валюти “невідворотним”, повідомляє УНН.

Шольц підтвердив, що міністри фінансів єврозони будуть робити все можливе для збереження стабільності євро. “Євро процвітає. Зараз, в хороші для нас часи ми повинні переконатися, що зона євро готова до гірших часів”, — зазначив він.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи буде існувати євро через десять років, Шольц заявив, що відмова від євро неможлива. “Євро невідворотний. Тому що саме євро забезпечує наше спільне майбутнє в Європі”, — підкреслив міністр.

Він не погодився з думкою, що євро провалився як інструмент європейської інтеграції. На думку Шольца, “Європа була б менш єдиної і менш сильною без єдиної валюти”.

Глава німецького мінфіну також підтримав створення загальноєвропейського бюджету, яке обговорювалося на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона в ході міжурядових переговорів 19 червня. “За допомогою резолюцій Месеберга (місце зустрічі Меркель і Макрона) ми продовжуємо будувати загальноєвропейський дім. Він отримає міцну дах, яка зможе витримати прийдешні бурі і дощі. В контексті довгострокового фінансового плану ЄС, відлік якого буде дано в 2021 році, створення бюджету єврозони має сенс”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, ЄС введе заходи, якщо США встановлять мита на авто з країн Євросоюзу.

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