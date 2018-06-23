Глава немецкого Минфина назвал будущее евро "неотвратимым"

Шольц подтвердил, что министры финансов еврозоны будут делать все возможное для сохранения стабильности евро. “Евро преуспевает. Сейчас, в хорошие для нас времена мы должны убедиться, что зона евро готова к худшим временам”, — отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли существовать евро через десять лет, Шольц заявил, что отказ от евро невозможен. “Евро неотвратим. Потому что именно евро обеспечивает наше общее будущее в Европе”, — подчеркнул министр.

Он не согласился с мнением, что евро провалился как инструмент европейской интеграции. По мнению Шольца, “Европа была бы менее единой и менее сильной без единой валюты”.

Глава немецкого минфина также поддержал создание общеевропейского бюджета, которое обсуждалось на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе межправительственных переговоров 19 июня. “С помощью резолюций Месеберга (место встречи Меркель и Макрона) мы продолжаем строить общеевропейский дом. Он получит прочную крышу, которая сможет выдержать грядущие бури и дожди. В контексте долгосрочного финансового плана ЕС, отсчет которому будет дан в 2021 году, создание бюджета еврозоны имеет смысл”, — сказал он.

Как сообщал УНН, ЕС введет меры, если США установят пошлины на авто из стран Евросоюза.