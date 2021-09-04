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Глава МЗС Угорщини виступив проти розширення повноважень керівних органів ЄС

Глава МЗС Угорщини виступив проти розширення повноважень керівних органів ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сійярто висловився проти розширення повноважень керівних органів Євросоюзу. В інтерв’ю, опублікованому в швейцарській газеті Blick, він підкреслив, що політика Будапешта спрямована на забезпечення національних інтересів і тому його країна нібито стала “мішенню для атак”, пише УНН.

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“Ми абсолютно не хочемо створення Сполучених Штатів Європи. ЄС сильний тоді, коли його країни-члени самі суверенні й сильні. Це означає, що потрібно припинити надавати більше повноважень Брюсселю”, — сказав СІйярто. За його словами, замість цього слід “посилити конкурентоспроможність” країн-членів, що в результаті підвищить конкурентоспроможність всього Євросоюзу. У зв’язку з цим глава угорського зовнішньополітичного відомства закликав “забути про комуністичну ідею фіскальної гармонізації, а також про світовий мінімальний податок”.

Говорячи про політичну ситуацію в Угорщині, Сійярто нагадав, що все, що відбувається в країні “ґрунтується на виборах, що проводяться демократичним шляхом”. “Західна Європа не може зрозуміти, що ми не є представниками лівих (сил) і ліберальної течії, — заявив міністр. — Наша політика ясно орієнтована в іншу сторону — на національні інтереси, на патріотичне і християнсько-демократичне мислення. Ось чому ми завжди є мішенню для атак”.

Глава угорської дипломатії не погодився з твердженням журналіста Blick про те, що в Угорщині “обмежена свобода ЗМІ”. “Є багато ЗМІ першого плану, які критикують уряд, але, з іншого боку, є також багато консервативних ЗМІ, — сказав він. — Проблема в тому, що Брюссель просто не хоче зрозуміти, що в Угорщині не всі ЗМІ ліберальні”.

Торкнувшись критики з боку Єврокомісії угорського закону про заборону нібито “пропаганди” гомосексуальних відносин серед неповнолітніх, Сійярто заявив: “Ті, хто критикує цей закон, його не читали”. Він пояснив, що даний закон “забороняє організаціям говорити про гомосексуальність або зміну статі в дитячих садах і школах”, але не забороняє “чоловікові любити чоловіка, а жінці любити жінку”.

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Угорщина і Росія досягли нової довгострокової угоди про постачання російського газу, яка вступить в силу з 1 жовтня 2021 року. Про це в понеділок, 30 серпня, на своїй сторінці в Facebook повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, який в Санкт-Петербурзі провів робочу зустріч з главою “Газпрому” Олексієм Міллером.

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