Глава МЗС Угорщини поскаржився Москві на Україну за "порушення угод щодо угорців на Закарпатті"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився Москві на те, що Україна нібито порушує угоди щодо угорців Закарпатської області, а саме щодо права вчитися на рідній мові. Про це глава угорського МЗС заявив на пресконференції в Москві після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, передає кореспондент УНН.
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"Ми завжди підтримували суверенітет України, це ніколи не було під питанням. Але так само ми підтримуємо і наступну позицію: ми вважаємо, що не можна порушувати інтереси національних етнічних меншин. Ми також бачимо, що Україна порушує багато угод", - заявив Сийярто.
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Глава МЗС Угорщини заявив, що до 2015 року в Україні існував закон, який дозволяв угорській меншині вчитися на рідній мові. У цьому контексті він зазначив, що з кожним роком на Закарпатті все більше з'являється конфліктів, і інцидентів "через порушення прав на навчання рідною мовою".
"Тим не менше ми бачимо, що в Закарпатській області все більше і більше конфліктів та інцидентів, і порушується право на навчання рідною мовою. Ми просили українську сторону про припинення цієї політики, але поки що не були прийняті необхідні заходи", - зазначив міністр.
Нагадаємо
У кінці червня Україна і Угорщина домовилися провести засідання комісії з питань національних меншин і робочої групи з питань освіти.
21 липня Кабмін затвердив склад і положення української частини змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.
Засідання відбудеться у вересні цього року.