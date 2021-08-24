Глава МЗС Угорщини поскаржився Москві на Україну за "порушення угод щодо угорців на Закарпатті"

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"Ми завжди підтримували суверенітет України, це ніколи не було під питанням. Але так само ми підтримуємо і наступну позицію: ми вважаємо, що не можна порушувати інтереси національних етнічних меншин. Ми також бачимо, що Україна порушує багато угод", - заявив Сийярто.

Деталі

Глава МЗС Угорщини заявив, що до 2015 року в Україні існував закон, який дозволяв угорській меншині вчитися на рідній мові. У цьому контексті він зазначив, що з кожним роком на Закарпатті все більше з'являється конфліктів, і інцидентів "через порушення прав на навчання рідною мовою".

"Тим не менше ми бачимо, що в Закарпатській області все більше і більше конфліктів та інцидентів, і порушується право на навчання рідною мовою. Ми просили українську сторону про припинення цієї політики, але поки що не були прийняті необхідні заходи", - зазначив міністр.

Нагадаємо

У кінці червня Україна і Угорщина домовилися провести засідання комісії з питань національних меншин і робочої групи з питань освіти.



21 липня Кабмін затвердив склад і положення української частини змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.



Засідання відбудеться у вересні цього року.