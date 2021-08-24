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Глава МИД Венгрии пожаловался Москве на Украину за “нарушение соглашений по венграм на Закарпатье”

Глава МИД Венгрии пожаловался Москве на Украину за “нарушение соглашений по венграм на Закарпатье”

Киев  •  УНН

 • 30278 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался Москве на то, что Украина якобы нарушает соглашения по венграм Закарпатской области, а именно в праве учиться на родном языке. Об этом глава венгерского МИДа заявил на пресс-конференции в Москве после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент УНН

Цитата

"Мы всегда поддерживали суверенитет Украины, это никогда не было под вопросом. Но так же мы поддерживаем и следующую позицию: мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных этнических меньшинств. Мы также видим, что Украина нарушает многие соглашения", - заявил Сийярто.

Детали

Глава МИД Венгрии заявил, что до 2015 в Украине существовал закон, который позволял венгерскому меньшинству учиться на родном языке. В этом контексте он отметил, что с каждым годом на Закарпатье все больше появляется конфликтов, и инцидентов “из-за нарушения прав на обучение на родном языке”.

"Тем не менее мы видим, что в Закарпатской области все больше и больше конфликтов и инцидентов, и нарушается право на обучение на родном языке. Мы просили украинскую сторону о прекращении этой политики, но пока что не были приняты нужные меры", - отметил министр.

Напомним

В конце июня Украина и Венгрия договорились провести заседание комиссии по вопросам национальных меньшинств и рабочей группы по вопросам образования.

21 июля Кабмин утвердил состав и положение украинской части смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств.

Заседание состоится в сентябре этого года.

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