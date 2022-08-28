Глава МЗС Німеччини: Україні й наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що в разі потреби її країна готова роками підтримувати Україну в боротьбі проти російського вторгнення - у тому числі постачання важкої зброї, пише Deutsche Welle, передає УНН.
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"Звичайно, я б хотіла, щоб війна якнайшвидше закінчилося, але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала вона в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.
"Для мене очевидно: Україна захищає і нашу свободу, наш мирний порядок, і ми підтримуємо її фінансовими та військовими коштами. Доти, поки це необхідно. Крапка", - заявила Бербок.
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