Глава МИД Германии: Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения

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"Конечно, я бы хотела, чтобы война поскорее закончилась, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.

"Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - заявила Бербок.

Напомним

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