Глава МИД Германии: Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости ее страна готова годами поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения – в том числе поставки тяжелого оружия, пишет Deutsche Welle, передает УНН.
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"Конечно, я бы хотела, чтобы война поскорее закончилась, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.
"Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - заявила Бербок.
Напомним
Глава МИД Германии готова к компромиссу для виз россиянам.