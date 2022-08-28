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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Глава МИД Германии: Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения

Киев • УНН

 • 181537 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости ее страна готова годами поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения – в том числе поставки тяжелого оружия, пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Глава МИД Германии: Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения

Цитата

"Конечно, я бы хотела, чтобы война поскорее закончилась, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.

"Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - заявила Бербок.

Напомним

Глава МИД Германии готова к компромиссу для виз россиянам.

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