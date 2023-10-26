Глава МЗС Литви закликав ЄС прискорити доставку Україні боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Євросоюз поставив лише третину обіцяних боєприпасів Україні та має прискорити поставки. Про це міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс написав у Х, передає УНН.
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«ЄС пообіцяв Україні 1 мільйон артилерійських снарядів. Поки що ми поставили лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила 350 тисяч до росії», - написав він.
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Він додав, що ресурси Євросоюзу безперечно більші, ніж у КНДР, і європейцям не потрібно застигати «у світлі фар», поки в Україні тривають бойові дії та гинуть хоробрі українські люди.
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