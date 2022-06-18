Глава МЗС Грузії про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата: "Очікували більшого"

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“Справді, на основі зусиль Грузії та проведених реформ ми очікували більшого, але важливо те, що сьогодні Євросоюз відкрито зафіксував рішення про відкриття для Грузії європейської перспективи”, — зазначив Дарчіашвілі.

Він також додав, що практика надання статусу кандидата після виконання певних умов не є новою і вже використовувалася, приміром, щодо країн Балтії, та запевнив, що Грузія продовжить роботу над “амбітними реформами”.

“Відповідно до амбітної програми реформ ми обов’язково приведемо Грузію до її кінцевої мети, якою є повноправне членство нашої країни в Європейському Союзі”, — сказав глава МЗС Грузії.

Нагадаємо

Молдові поряд з Україною рекомендували статус кандидата в ЄС. Грузія такої рекомендації не отримала.