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Глава МЗС Грузії про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата: "Очікували більшого"

Глава МЗС Грузії про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата: "Очікували більшого"

Київ • УНН

 • 213834 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі зазначив, що країна очікувала більшого від рішення Європейської комісії щодо надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Новости-Грузия”.

Цитата

“Справді, на основі зусиль Грузії та проведених реформ ми очікували більшого, але важливо те, що сьогодні Євросоюз відкрито зафіксував рішення про відкриття для Грузії європейської перспективи”, — зазначив Дарчіашвілі.

Він також додав, що практика надання статусу кандидата після виконання певних умов не є новою і вже використовувалася, приміром, щодо країн Балтії, та запевнив, що Грузія продовжить роботу над “амбітними реформами”.

“Відповідно до амбітної програми реформ ми обов’язково приведемо Грузію до її кінцевої мети, якою є повноправне членство нашої країни в Європейському Союзі”, — сказав глава МЗС Грузії.

Нагадаємо 

Молдові поряд з Україною рекомендували статус кандидата в ЄС. Грузія такої рекомендації не отримала.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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