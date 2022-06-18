Глава МЗС Грузії про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата: "Очікували більшого"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі зазначив, що країна очікувала більшого від рішення Європейської комісії щодо надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Новости-Грузия”.
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“Справді, на основі зусиль Грузії та проведених реформ ми очікували більшого, але важливо те, що сьогодні Євросоюз відкрито зафіксував рішення про відкриття для Грузії європейської перспективи”, — зазначив Дарчіашвілі.
Він також додав, що практика надання статусу кандидата після виконання певних умов не є новою і вже використовувалася, приміром, щодо країн Балтії, та запевнив, що Грузія продовжить роботу над “амбітними реформами”.
“Відповідно до амбітної програми реформ ми обов’язково приведемо Грузію до її кінцевої мети, якою є повноправне членство нашої країни в Європейському Союзі”, — сказав глава МЗС Грузії.
Нагадаємо
Молдові поряд з Україною рекомендували статус кандидата в ЄС. Грузія такої рекомендації не отримала.