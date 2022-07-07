Голова МЗС Британії перервала поїздку на зустріч G20 і повертається в Лондон

Деталі

Повідомляється, що невдовзі голова МЗС Британії виступить із заявою.

Раніше Трасс заявила, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має її "100% підтримку" і закликала колег підтримати його.

Як пише Reuters, Трасс є одним з потенційних кандидатів на посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства після відставки Бориса Джонсона.

"Міністр закордонних справ є улюбленцем правлячої Консервативної партії та регулярно перемагає в опитуваннях членів партії, проведених веб-сайтом Conservative Home. Трасс має ретельно культивований публічний імідж", - зазначають в агентстві.

Контекст

З вечора вівторка зі складу уряду Джонсона вийшли 53 політики.

За даними ВВС, Джонсон сьогодні покине посаду лідера Консервативної партії, але залишиться прем'єр-міністром до осені. Очікується, що сьогодні він виступить з відповідною заявою.