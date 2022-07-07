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Глава МИД Британии прервала поездку на встречу G20 и возвращается в Лондон

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сокращает поездку в Индонезию на встречу G20 и возвращается в Лондон, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Сообщается, что в ближайшее время глава МИД Британии выступит с заявлением.

Ранее Трасс заявила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон имеет ее "100% поддержку" и призвала коллег поддержать его.

Как пишет Reuters, Трасс является одним из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона.

"Министр иностранных дел является любимцем правящей Консервативной партии и регулярно побеждает в опросах членов партии, проведенных веб-сайтом Conservative Home. Трасс имеет тщательно культивируемый публичный имидж", — отмечают в агентстве.

Контекст

С вечера вторника из состава правительства Джонсона вышли 53 политика.

По данным ВВС, Джонсон сегодня покинет пост лидера Консервативной партии, но останется премьер-министром до осени. Ожидается, что через несколько часов он выступит с соответствующим заявлением.

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