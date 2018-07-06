Глава місії України в НАТО: альянс не вимагає жодних змін до української Конституції

"В принципі, НАТО не вимагає жодних змін до української Конституції, і тим більше НАТО не вимагає, щоб там було щось записано. Це – абсолютно наша справа, це є наше рішення, яке НАТО поважає. У минулому році наші депутати внесли відповідні зміни до законів, скасували позаблоковий статус, який лишався від Януковича і прямо сказали, що Україна бачить своїм майбутнім членство в ЄС та НАТО", - наголосив Пристайко.



За його словами, зміни, які пропонує Президент – це просто наступний крок до посилення цього повідомлення, в першу чергу, для самих українців.



"У НАТО, зрозуміло, цей знак був прийнятий, вони внесли зміни до своїх документів, як ви знаєте, визначивши, що Україна є аспірантом, тобто бажаючим стати майбутнім членом альянсу. Це визначено альянсом, і в принципі так робота ведеться. Цю зміну, яку пропонують до Конституції, НАТО розглядає дуже позитивно, але нас ніхто за вуха в альянс не затягує", - зауважив дипломат.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.



