Глава миссии Украины в НАТО: альянс не требует никаких изменений в украинскую Конституцию

"В принципе, НАТО не требует никаких изменений в украинскую Конституцию, и тем более НАТО не требует, чтобы там было что-то записано. Это - абсолютно наше дело, это наше решение, которое НАТО уважает. В прошлом году наши депутаты внесли соответствующие изменения в законы, отменили внеблоковый статус, который оставался от Януковича и прямо сказали, что Украина видит своим будущим членство в ЕС и НАТО", - подчеркнул Пристайко.



По его словам, изменения, которые предлагает Президент - это просто следующий шаг к усилению этого сообщения, в первую очередь, для самих украинцев.



"В НАТО, разумеется, этот знак был принят, они внесли изменения в свои документы, как вы знаете, определив, что Украина является аспирантом, то есть желающим стать будущим членом альянса. Это определено альянсом, и в принципе работа ведется. Это изменение, которое предлагают в Конституцию, НАТО рассматривает очень положительно, но нас никто за уши в альянс не затягивает", - отметил дипломат.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.



