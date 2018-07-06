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8 марта, 13:20 • 131000 просмотра

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Глава миссии Украины в НАТО: альянс не требует никаких изменений в украинскую Конституцию

Глава миссии Украины в НАТО: альянс не требует никаких изменений в украинскую Конституцию

Киев  •  УНН

 • 12775 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Североатлантический альянс не требует никаких изменений в Конституцию Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.

"В принципе, НАТО не требует никаких изменений в украинскую Конституцию, и тем более НАТО не требует, чтобы там было что-то записано. Это - абсолютно наше дело, это наше решение, которое НАТО уважает. В прошлом году наши депутаты внесли соответствующие изменения в законы, отменили внеблоковый статус, который оставался от Януковича и прямо сказали, что Украина видит своим будущим членство в ЕС и НАТО", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, изменения, которые предлагает Президент - это просто следующий шаг к усилению этого сообщения, в первую очередь, для самих украинцев.

"В НАТО, разумеется, этот знак был принят, они внесли изменения в свои документы, как вы знаете, определив, что Украина является аспирантом, то есть желающим стать будущим членом альянса. Это определено альянсом, и в принципе работа ведется. Это изменение, которое предлагают в Конституцию, НАТО рассматривает очень положительно, но нас никто за уши в альянс не затягивает", - отметил дипломат.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.

Украинские Национальные Новости

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