Глава комітету з розвідки США запропонував розглянути нові санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Сполученим Штатам слід розглянути питання про нові санкції щодо Росії, спрямовані на стримування зловмисної діяльності Москви. Про це у вівторок заявив високопоставлений законодавець-демократ після проведеного Білим домом брифінгу, присвяченого повідомленнями про буцімто виплати талібам з боку Росії за вбивство американських військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Видання The New York Times стверджує, що президент Трамп в лютому отримав від розвідки письмову інформацію про дії, в скоєнні яких підозрюється Росія.
Білий дім заявив, що президент Трамп не був особисто проінформований з цього питання, але він рішуче і невідкладно перевірить, чи отримував він письмову інформацію з цього приводу.
Конгресмен Адам Шифф, який очолює Комітет з розвідки Палати представників, заявив, що Трамп не повинен прагнути умиротворити російського президента Володимира Путіна, запрошуючи його на саміт "Великої сімки", і що Росію, слід, навпаки, змусити заплатити за скоєне.
Розмовляючи з журналістами після брифінгу в Білому домі, Шифф сказав, що слід розглянути питання про запровадження санкцій відносно Росії.
Офіційні особи Білого дому провели брифінг для законодавців після того, як у понеділок поділилися інформацією з республіканцями. Повідомляється, що, як мінімум, двоє республіканців заявили про свою стурбованість після зустрічі.
Нагадаємо, Помпео підтвердив відеоконференцію з талібами.