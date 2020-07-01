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Глава комітету з розвідки США запропонував розглянути нові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Сполученим Штатам слід розглянути питання про нові санкції щодо Росії, спрямовані на стримування зловмисної діяльності Москви. Про це у вівторок заявив високопоставлений законодавець-демократ після проведеного Білим домом брифінгу, присвяченого повідомленнями про буцімто виплати талібам з боку Росії за вбивство американських військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Видання The New York Times стверджує, що президент Трамп в лютому отримав від розвідки письмову інформацію про дії, в скоєнні яких підозрюється Росія.

Білий дім заявив, що президент Трамп не був особисто проінформований з цього питання, але він рішуче і невідкладно перевірить, чи отримував він письмову інформацію з цього приводу.

Конгресмен Адам Шифф, який очолює Комітет з розвідки Палати представників, заявив, що Трамп не повинен прагнути умиротворити російського президента Володимира Путіна, запрошуючи його на саміт "Великої сімки", і що Росію, слід, навпаки, змусити заплатити за скоєне.

Розмовляючи з журналістами після брифінгу в Білому домі, Шифф сказав, що слід розглянути питання про запровадження санкцій відносно Росії.

Офіційні особи Білого дому провели брифінг для законодавців після того, як у понеділок поділилися інформацією з республіканцями. Повідомляється, що, як мінімум, двоє республіканців заявили про свою стурбованість після зустрічі.

Нагадаємо, Помпео підтвердив відеоконференцію з талібами.

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