Глава комитета по разведке США предложил рассмотреть новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос о новых санкциях в отношении России, направленные на сдерживание злонамеренной деятельности Москвы. Об этом во вторник заявил высокопоставленный законодатель-демократ после проведенного Белым домом брифинга, посвященного сообщениям о якобы выплате талибам со стороны России за убийство американских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Издание The New York Times утверждает, что президент Трамп в феврале получил от разведки письменную информацию о действиях, в совершении которых подозревается Россия.
Белый дом заявил, что президент Трамп ни был лично проинформирован по этому вопросу, но он решительно и безотлагательно проверит, получал ли он письменную информацию по этому поводу.
Конгрессмен Адам Шифф, который возглавляет Комитет по разведке Палаты представителей, заявил, что Трамп не должен стремиться умиротворить российского президента Владимира Путина, приглашая его на саммит "Большой семерки", и Россию, следует, наоборот, заставить заплатить за содеянное.
Беседуя с журналистами после брифинга в Белом доме, Шифф сказал, что следует рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России.
Официальные лица Белого дома провели брифинг для законодателей после того, как в понедельник поделились информацией с республиканцами. Сообщается, что, как минимум, двое республиканцев заявили о своей обеспокоенности после встречи.
Напомним, Помпео подтвердил видеоконференцию с талибами.