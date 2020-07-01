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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 26708 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117054 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120881 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 118581 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102936 просмотра

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Глава комитета по разведке США предложил рассмотреть новые санкции против России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос о новых санкциях в отношении России, направленные на сдерживание злонамеренной деятельности Москвы. Об этом во вторник заявил высокопоставленный законодатель-демократ после проведенного Белым домом брифинга, посвященного сообщениям о якобы выплате талибам со стороны России за убийство американских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Издание The New York Times утверждает, что президент Трамп в феврале получил от разведки письменную информацию о действиях, в совершении которых подозревается Россия.

Белый дом заявил, что президент Трамп ни был лично проинформирован по этому вопросу, но он решительно и безотлагательно проверит, получал ли он письменную информацию по этому поводу.

Конгрессмен Адам Шифф, который возглавляет Комитет по разведке Палаты представителей, заявил, что Трамп не должен стремиться умиротворить российского президента Владимира Путина, приглашая его на саммит "Большой семерки", и Россию, следует, наоборот, заставить заплатить за содеянное.

Беседуя с журналистами после брифинга в Белом доме, Шифф сказал, что следует рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России.

Официальные лица Белого дома провели брифинг для законодателей после того, как в понедельник поделились информацией с республиканцами. Сообщается, что, как минимум, двое республиканцев заявили о своей обеспокоенности после встречи.

Напомним, Помпео подтвердил видеоконференцию с талибами.

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