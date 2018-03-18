Глава британського МЗС вважає марними прийняті Москвою заходи

Свою точку зору він виклав у статті, написаній для недільного номера газети The Sun, витяги з якої наводить на своєму сайті телеканал Sky News.

Британська влада звинуватила Росію у причетності до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері 4 березня. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей оголосила про висилку 23 російських дипломатів і про припинення двосторонніх контактів на високому рівні. Російська сторона категорично відкинула свою причетність до інциденту. 17 березня МЗС РФ повідомив, що Росія оголосила персонами нон-грата і вишле в тижневий термін 23 британських дипломата, закриває генконсульство Великої Британії у Санкт-Петербурзі і припиняє діяльність Британської ради у РФ.

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На думку Джонсона, “ці марні заходи” позначаться на росіянах, які “позбудуться можливості вивчати англійську мову і подавати заяви на британські візи”. Джонсон також виступив з твердженням, що Росія знаходиться в ізоляції, і припустив, що те, що сталося в Солсбері “було, хоча б частково, способом для Кремля дати ляпаса Великій Британії за те, що вона твердо протистоїть його жахливій поведінці”.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.