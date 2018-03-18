Глава британского МИД считает бесполезными принятые Москвой меры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава британского МИД Борис Джонсон считает бесполезными принятые Россией меры в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании и обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News.
Свою точку зрения он изложил в статье, написанной для воскресного номера газеты The Sun, выдержки из которой приводит на своем сайте телеканал Sky News.
Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о прекращении двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту. 17 марта МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.
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По мнению Джонсона, “эти бесполезные меры” скажутся на русских, которые “лишатся возможности изучать английский язык и подавать заявления на британские визы”. Джонсон выступил с утверждением, что Россия находится в изоляции, и предположил, что то, что произошло в Солсбери “было, хотя бы частично, способом для Кремля дать пощечину Великобритании за то, что она твердо противостоит его ужасному поведению”.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.