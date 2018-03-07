Гладир допоміг "Монако" виграти першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У другому в історії розіграші баскетбольної Ліги чемпіонів двома матчами розпочалась серія плей-оф, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
В одному із протистоянь польський БК “Зелена Гора” приймала французький “Монако” за який виступає свінгмен збірної України Сергій Гладир. “Монегаски” святкували перемогу 84:82, проте після першої половини мали перевагу 51:36.
Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі і провів на паркеті 12:40 хвилини за які набрав 6 пунктів, 3 передачі і 7 пунктів ефективності.
В іншій зустрічі грецький “ПАОК” обіграв турецьку “Каршияку” 74:68.
Відзначимо, що матч-відповідь за участі “Монако” пройде 13 березня.