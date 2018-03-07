Гладырь помог "Монако" выиграть первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во втором в истории розыгрыше баскетбольной Лиги чемпионов двумя матчами началась серия плей-офф, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В одном из противостояний польский БК “Зеленая Гора” принимала французский “Монако” за который выступает свингмен сборной Украины Сергей Гладырь. “Монегаски” праздновали победу 84:82, однако после первой половины имели преимущество 51:36.
Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел на паркете 12:40 минуты за которые набрал 6 пунктов, 3 передачи и 7 пунктов эффективности.
В другой встрече греческий “ПАОК” обыграл турецкий “Каршияку” 74:68.
Отметим, что ответный матч с участием “Монако” пройдет 13 марта.