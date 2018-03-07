Гладырь помог "Монако" выиграть первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46389 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50743 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100301 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 8007 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Во втором в истории розыгрыше баскетбольной Лиги чемпионов двумя матчами началась серия плей-офф, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В одном из противостояний польский БК “Зеленая Гора” принимала французский “Монако” за который выступает свингмен сборной Украины Сергей Гладырь. “Монегаски” праздновали победу 84:82, однако после первой половины имели преимущество 51:36.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел на паркете 12:40 минуты за которые набрал 6 пунктов, 3 передачи и 7 пунктов эффективности.

В другой встрече греческий “ПАОК” обыграл турецкий “Каршияку” 74:68.

Отметим, что ответный матч с участием “Монако” пройдет 13 марта.

Украинские Национальные Новости

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