Гірше за Бучу: Генпрокурор каже, що найгірша ситуація з людськими жертвами – у Бородянці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Київщині найгіршу ситуацію з людськими жертвами серед мирного населення фіксують у Бородянці. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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“Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І, дійсно, можемо відпрацьовувати ті регіони – Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людям найгірша ситуація, по жертвам – в Бородянці. І ця історія, я думаю що ми будемо ще окремо говорити про Бородянку, там є про що говорити”, - зазначила Генпрокурор.
Деталі
Вона закликала не забувати і про інші регіони, які завдяки ЗСУ були звільнені від окупантів і де також фіксують чимало людських жертв - це Сумщина, Чернігівська область, Харківська область.
Доповнення
2 квітня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.