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Гігієнічним нормам не відповідає щонайменше третина водойм на півдні України - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У водоймах Одеської, Херсонської і Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми, повідомляє УНН з посилання на МОЗ.

Гігієнічним нормам не відповідає щонайменше третина водойм на півдні України - МОЗ

ДЕТАЛІ

Щонаменше 30 % відібраних з поверхневих водойм та зон рекреації проб води не відповідають нормам (із 579 проб не відповідають 185), повідомляють у МОЗ. Під найбільшою небезпекою зараз — Одещина, де зафіксовані суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних та токсикологічних показників.


“Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі заборони діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині”, — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.


Близько 40 точок моніторингу сформовано вздовж морського узбережжя та вздовж річкового русла в зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС, перевірка водойм регулярно проходить в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

МОЗ закликає громадян відповідально поставитися до власного здоров’я та не купатися у водоймах вищезгаданих областей.

“Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною”, — зазначають у МОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: є ймовірність появи епідемії на лівому березі

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