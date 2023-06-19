Гигиеническим нормам не соответствует по меньшей мере треть водоемов на юге Украины - Минздрав

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По меньшей мере 30 % отобранных из поверхностных водоемов и зон рекреации проб воды не соответствуют нормам (из 579 проб не соответствуют 185), сообщают в Минздраве. Под наибольшей опасностью сейчас — Одесская область, где зафиксированы существенные и постоянные превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей.



“Центры контроля и профилактики болезней оперативно информируют органы городского самоуправления об изменении в показателях качества и безопасности воды и информируют население об опасности и запрете купания. Сейчас запреты действуют на Одесской, Херсонской и Николаевской областях”, — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.



Около 40 точек мониторинга сформировано вдоль морского побережья и вдоль речного русла в зоне подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС, проверка водоемов регулярно проходит в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Минздрав призывает граждан ответственно отнестись к собственному здоровью’и не купаться в водоемах вышеупомянутых областей.

“Под строгим запретом также вылов рыбы на этих территориях и сбор мертвой рыбы в местах массового мора. Эта рыба может содержать возбудителей инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества. Ни один из способов приготовления не может сделать такую рыбу безопасной”, — отмечают в Минздраве.

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