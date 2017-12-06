ДФС_Leaks: вплив нардепа Хомутинника на податкову політику країни

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 169651 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 172094 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 302130 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 212189 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 314078 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 209512 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 236309 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253941 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246418 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136213 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
78 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 55518 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 48760 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 134117 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 38930 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 43480 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 134117 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 169649 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 302129 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 314076 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 278154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99725 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86899 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123547 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140808 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146170 перегляди
Актуальне
ДФС_Leaks: вплив нардепа Хомутинника на податкову політику країни

ДФС_Leaks: вплив нардепа Хомутинника на податкову політику країни

Київ • УНН

 • 22783 перегляди

Народному депутату Віталію Хомутиннику приписують не тільки вплив на податкове законодавство країни, а й покупку "крісел" для потрібних людей у ​​Державній фіскальної службі.

Коли Президентом країни був Віктор Янукович, тодішній член Партії Регіонів, нардеп і голова податкового Комітету парламенту Віталій Хомутинник мав безпосередній вплив на всю податкову і митну політику України. Про це в коментарі УНН повідомив екс-заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук.

"І він є одним з тих, хто спричинив зміну керівництва в ДФС навесні 2015 року, після скандалу з смс-ками, який вони розіграли разом з його партнерами з оточення Коломойського. Тобто, він людина, абсолютно зацікавлена в тих процесах, які відбуваються зараз в ДФС з питань податкової та митної політики в ширшому сенсі", - розповів К.Лікарчук.

2015 рік - особливий для нардепа В.Хомутинника. У цей рік він придбав 5% акцій найбільшого експортера соняшникової олії "Кернел" і тут же шляхом шантажу пролобіював в бюджеті на наступний рік два реєстри по поверненню ПДВ. У перший реєстр увійшли претенденти на автоматичне повернення ПДВ, в іншій - всі інші.

"Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинника на податкову політику України", - відзначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.

К.Лікарчук вважає, що всі ці дії - елементи одного пазла, що демонструють неприкритий лобізм інтересів "Кернел" в парламенті.

"Насправді Хомутинник, в тому числі і тому, що він є співвласником компанії "Кернел" - у нього дійсно є конфлікт інтересів, це абсолютно так. І тут треба відзначити момент з відшкодуванням ПДВ.

Подивіться на скільки регулярно "Кернел" отримує відшкодування ПДВ в порівнянні з іншими сільгоспвиробниками. І насправді пан Веревський взяв в партнери до себе Хомутинника, за моєю інформацією, саме, для того, щоб отримувати вчасно відшкодування ПДВ", - розповів К.Лікарчук.

Є також непідтверджена інформація, яка існує поки на рівні чуток, де було написано про те, що за призначення Р.Насірова главою ДФС було віддано 5 млн дол. США. Якщо врахувати, що тільки в цьому році "Кернел" стала абсолютним лідером з відшкодування ПДВ і з великим відривом від інших експортерів сільгосппродукції забрав з бюджету 8,5 млрд грн, то 5 млн дол. (135 млн грн) виглядають привабливою і виправданою інвестицією.

Разом з тим, для того, щоб підтвердити або спростувати зазначену інформацію редакція УНН збирається звернутися в НАБУ для проведення відповідної перевірки.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Каплін повідомляв, що за купівлею активів "Кернел" може стояти не тільки В.Хомутинник, але і бізнесмен Коломойський.

Нещодавно стало відомо, що "Кернел" покинули ТОП-менеджери, а деякі з них розпродали свої акції на 4 млн дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,843.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.49
Ethereum
$2,001.14