ДФС_Leaks: вплив нардепа Хомутинника на податкову політику країни

Коли Президентом країни був Віктор Янукович, тодішній член Партії Регіонів, нардеп і голова податкового Комітету парламенту Віталій Хомутинник мав безпосередній вплив на всю податкову і митну політику України. Про це в коментарі УНН повідомив екс-заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук.

"І він є одним з тих, хто спричинив зміну керівництва в ДФС навесні 2015 року, після скандалу з смс-ками, який вони розіграли разом з його партнерами з оточення Коломойського. Тобто, він людина, абсолютно зацікавлена в тих процесах, які відбуваються зараз в ДФС з питань податкової та митної політики в ширшому сенсі", - розповів К.Лікарчук.

2015 рік - особливий для нардепа В.Хомутинника. У цей рік він придбав 5% акцій найбільшого експортера соняшникової олії "Кернел" і тут же шляхом шантажу пролобіював в бюджеті на наступний рік два реєстри по поверненню ПДВ. У перший реєстр увійшли претенденти на автоматичне повернення ПДВ, в іншій - всі інші.

"Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинника на податкову політику України", - відзначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.

К.Лікарчук вважає, що всі ці дії - елементи одного пазла, що демонструють неприкритий лобізм інтересів "Кернел" в парламенті.

"Насправді Хомутинник, в тому числі і тому, що він є співвласником компанії "Кернел" - у нього дійсно є конфлікт інтересів, це абсолютно так. І тут треба відзначити момент з відшкодуванням ПДВ.

Подивіться на скільки регулярно "Кернел" отримує відшкодування ПДВ в порівнянні з іншими сільгоспвиробниками. І насправді пан Веревський взяв в партнери до себе Хомутинника, за моєю інформацією, саме, для того, щоб отримувати вчасно відшкодування ПДВ", - розповів К.Лікарчук.

Є також непідтверджена інформація, яка існує поки на рівні чуток, де було написано про те, що за призначення Р.Насірова главою ДФС було віддано 5 млн дол. США. Якщо врахувати, що тільки в цьому році "Кернел" стала абсолютним лідером з відшкодування ПДВ і з великим відривом від інших експортерів сільгосппродукції забрав з бюджету 8,5 млрд грн, то 5 млн дол. (135 млн грн) виглядають привабливою і виправданою інвестицією.

Разом з тим, для того, щоб підтвердити або спростувати зазначену інформацію редакція УНН збирається звернутися в НАБУ для проведення відповідної перевірки.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Каплін повідомляв, що за купівлею активів "Кернел" може стояти не тільки В.Хомутинник, але і бізнесмен Коломойський.

Нещодавно стало відомо, що "Кернел" покинули ТОП-менеджери, а деякі з них розпродали свої акції на 4 млн дол.