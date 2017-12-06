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ГФС_Leaks: влияние нардепа Хомутынника на налоговую политику страны

ГФС_Leaks: влияние нардепа Хомутынника на налоговую политику страны

Киев  •  УНН

 • 22778 просмотра

Народному депутату Виталию Хомутыннику приписывают не только влияние на налоговое законодательство страны, но и покупку “кресел” для нужных людей в Государственной фискальной службе.

Когда Президентом страны был Виктор Янукович, тогдашний член Партии Регионов, нардеп и глава налогового Комитета парламента Виталий Хомутынник имел непосредственное влияние на всю налоговую и таможенную политику Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил экс-заместитель председателя ГФС Константин Ликарчук.

“И он является одним из тех, кто повлек смену руководства в ГФС весной 2015 года, после скандала с смс-ками, который они разыграли вместе с его партнерами из окружения Коломойского. То есть, он человек, абсолютно заинтересованный в тех процессах, которые происходят сейчас в ГФС по вопросам налоговой и таможенной политики в более широком смысле”, — рассказал К.Ликарчук.

2015 год — особенный для нардепа В.Хомутынника. В этот год он приобрел 5% акций крупнейшего экспортера подсолнечного масла “Кернел” и тут же путем шантажа проллобировал в бюджете на следующий год два реестра по возврату НДС. В первый реестр вошли претенденты на автоматический возврат НДС, в другой — все остальные.

“Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынник на налоговую политику Украины”, — отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

К.Ликарчук считает, что все эти действия — элементы одного пазла, демонстрирующие неприкрытый лоббизм интересов “Кернел” в парламенте.

“На самом деле Хомутынник, в том числе и потому, что он является совладельцем компании „Кернел“ — у него действительно есть конфликт интересов, это абсолютно так. И здесь надо отметить момент с возмещением НДС.

Посмотрите на сколько регулярно "Кернел" получает возмещение НДС по сравнению с другими сельхозпроизводителями. И на самом деле господин Веревский взял в партнеры к себе Хомутынник, по моей информации, именно, для того чтобы получать вовремя возмещения НДС”, — рассказал К.Ликарчук.

Имеется также неподтвержденная информация, существующая пока на уровне слухов, гласящая о том, что за назначение Р.Насирова главой ГФС было отдано 5 млн долл. США. Если учесть, что только в этом году “Кернел” стала абсолютным лидером по возмещению НДС и с большим отрывом от других экспортеров сельхозпродукции забрал с бюджета 8,5 млрд грн, то 5 млн долл (135 млн грн) выглядят привлекательной и оправданной инвестицией.

Вместе с тем, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть указанную информацию редакция УНН собирается обратиться в НАБУ для проведения соответствующей проверки.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Каплин сообщал, что за покупкой активов “Кернел” может стоять не только В.Хомутынник, но и бизнесмен И.Коломойский.

Недавно стало известно, что “Кернел” покинули ТОП-менеджеры, а некоторые из них распродали свои акции на 4 млн долл.

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