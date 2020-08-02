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Герус може обговорювати енергетику з Білоруссю лише від свого імені, а не України - МЗС

Герус може обговорювати енергетику з Білоруссю лише від свого імені, а не України - МЗС

Київ • УНН

 • 26969 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Народний депутат, Голова енергетичного Комітету ВР Андрій Герус може вступати у відносини з іноземними державами лише від свого імені, а не від імені України. Так в Міністерстві закордонних справ прокоментували прямі переговори політика та міністра енергетики Білорусі Віктора Каранкевича з приводу експорту електроенергії, повідомляє УНН.

В МЗС уточнили, що координація заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин покладена на МЗС України. Це регламентовано положеннями статті 1 Указу Президента України від 18 вересня 1996р. №841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин".

"Народний депутат України, як представник єдиного органу законодавчої влади в Україні, відповідно до глави 2 ст.17 Закону України від 17 листопада 1992 р. №2790-ХІІ "Про статус народного депутата України", має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені", - наголошують в МЗС.

При цьому у відносинах з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних держав народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян, не завдаючи своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам, додали в МЗС.

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Нагадаємо, у своєму FB 22 липня Герус повідомив, що "у кінці червня мав телефонну розмову із міністром енергетики Республіки Білорусь Віктором Михайловичем Каранкевичем щодо якнайшвидшого початку експорту електроенергії Енергоатомом у цю країну. Білоруська сторона пішла на зустріч і вже сьогодні почалися перші поставки електроенергії у Республіку Білорусь".

Відповідні переговори підтвердила УНН і білоруська сторона.

"Міністр енергетики Республіки Білорусь Віктор Каранкевич і глава енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус обговорили по телефону ряд робочих питань, про що в своєму пості в соціальних мережах і поінформував Андрій Герус", - повідомили УНН у Міненерго Білорусі.

Водночас, відомо, що окрім експорту української електроенергії в Білорусь, Герус лобіює імпорт білоруської електроенергії в Україну, а це, за словами експертів, може зашкодити національним інтересам України та завдати збитку вітчизняним генераціям (АЕС, ТЕС). 

Міненерго України заявило, що категорично проти імпорту електроенергії. 

Також нагадаємо, у квітні Президент Володимир Зеленський обіцяв литовській владі відмовитися від купівлі електроенергії з білоруської АЕС як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. 

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