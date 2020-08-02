Герус может обсуждать энергетику с Беларусью только от своего имени, а не Украины - МИД

КИЕВ. 3 августа. УНН. Народный депутат, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус может вступать в отношения с иностранными государствами только от своего имени, а не от имени Украины. Так в Министерстве иностранных дел прокомментировали прямые переговоры политика и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича по поводу экспорта электроэнергии, сообщает УНН.