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Герб-тризуб з металобрухту створив одеський скульптор до Дня незалежності України

Герб-тризуб з металобрухту створив одеський скульптор до Дня незалежності України

Київ • УНН

 • 39752 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Гігантський герб-тризуб з металобрухту створив одеський скульптор по металу Кирило Максименко до Дня незалежності України.

Деталі

Висота тризуба перевищує 4 метри, а ширина — близько 2 метрів. Над скульптурою автор працював близько двох місяців.

Зовнішні межі скульптури виконані з листового металу, а внутрішню частину скульптор зварив з різного металевого сміття. Для своєї скульптури Кирилу Максименко знадобилися сотні різних деталей і запчастин, які він знайшов у своїх друзів і в пунктах прийому металобрухту. Серед деталей — шестерінки, шайби, колісні диски, інструменти.

Мега-герб планують встановити у селищі Доброслав (колишнє Комінтерново) Одеської області.

Всі свої роботи скульптор збирає з металевих речей. У минулому році він створив з металобрухту гігантський тапок, встановлений у місті Білгород-Дністровський.

Найвідомішою скульптурою Кирила Максименко є пам’ятник “Рука Стіва Джобса”, встановлений в 2012 році на вулиці Новосельського в Одесі.

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