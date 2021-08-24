Герб-тризуб з металобрухту створив одеський скульптор до Дня незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Гігантський герб-тризуб з металобрухту створив одеський скульптор по металу Кирило Максименко до Дня незалежності України.
Деталі
Висота тризуба перевищує 4 метри, а ширина — близько 2 метрів. Над скульптурою автор працював близько двох місяців.
Зовнішні межі скульптури виконані з листового металу, а внутрішню частину скульптор зварив з різного металевого сміття. Для своєї скульптури Кирилу Максименко знадобилися сотні різних деталей і запчастин, які він знайшов у своїх друзів і в пунктах прийому металобрухту. Серед деталей — шестерінки, шайби, колісні диски, інструменти.
Мега-герб планують встановити у селищі Доброслав (колишнє Комінтерново) Одеської області.
Всі свої роботи скульптор збирає з металевих речей. У минулому році він створив з металобрухту гігантський тапок, встановлений у місті Білгород-Дністровський.
Найвідомішою скульптурою Кирила Максименко є пам’ятник “Рука Стіва Джобса”, встановлений в 2012 році на вулиці Новосельського в Одесі.