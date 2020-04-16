Геращенко: заарештований генерал СБУ Шайтанов готував замах на Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Підозрюваний в державній зраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах не тільки на Адама Осмаєва, а й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це заступник глави МВС Антон Геращенко заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Я сьогодні вранці розмовляв з міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки і її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов, крім замаху на Адама Осмаєва працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ. Це був би не перший і навіть не п'ятий замах", - повідомив Геращенко.
За його словами, європейські та американські колеги передали СБУ інформацію про дивні зв'язки Шайтанова з ФСБ.
"Шайтанів контактував з співробітниками ФСБ, виїжджаючи для цього в закордонні відрядження. Але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами. Вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв'язки і контакти з російськими розвідниками. Після цього він був узятий в розробку і виведений на чисту воду", - додав Геращенко.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді, підготовці терактів і плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.