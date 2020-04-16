Геращенко: арестованный генерал СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение не только на Адама Осмаева, но и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил в ефире одного из телеканалов, передает УНН.