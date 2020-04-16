Геращенко: арестованный генерал СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение не только на Адама Осмаева, но и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил в ефире одного из телеканалов, передает УНН.
“Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы не первое и даже не пятое покушение”, — сообщил Геращенко.
По его словам, европейские и американские колеги передали СБУ информацию о странных связях Шайтанова с ФСБ.
“Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжая для этого в заграничные командировки. Но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами. Они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками. После этого он был взят в разработку и выведен на чистую воду”, — добавил Геращенко.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, подготовке терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.