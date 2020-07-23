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19 березня, 10:24 • 115505 перегляди

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Геращенко розповів, на скільки може зрости штраф за образу поліцейського

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ розробило законопроект, який пропонує підвищити розмір штрафу за образу правоохоронця більш ніж у 10 разів. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ми розробили такий законопроект. Я думаю, подамо його найближчим часом до Верховної Ради. Він дуже простий. На сьогодні невиконання законних вимог поліцейського, який супроводжується насиллям, лайкою або плюванням в обличчя – це лише 136-255 грн. Тобто образити поліцейського, невиконання його законних вимог — це лише 136-255 грн. Ми вважаємо, що цього абсолютно недостатньо. Тому ми запропонували Верховній Раді, що це буде 1700-3400 грн. Якщо депутати нас підтримають… я хочу подивитись, як вони будуть реагувати, якщо їм будуть плювати в обличчя, якщо депутатів будуть ображати, і вони нічого не зможуть зробити, коли їм треба стояти годинами і вислуховувати всю цю нісенітницю", - розповів Геращенко.

Він не виключив, що вказане посилення покарання зменшить кількість нападів на правоохоронців.

"Звісно, що міра покарання має певний вплив на те, щоб стримувати порушників. Але для цього потрібно, щоб вона застосовувалася, необхідно, щоб потенційні правопорушники знали, що зараз буде серйозний штраф, а не 136-255 грн", - зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, лише минулого тижня було зафіксовано принаймні два випадки, коли в столиці на акціях протесту виникали сутички між учасниками та поліцейськими.

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