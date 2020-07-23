Геращенко рассказал, на сколько может вырасти штраф за оскорбление полицейского

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15905 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100499 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105383 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131749 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110016 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130356 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101898 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104387 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Геращенко рассказал, на сколько может вырасти штраф за оскорбление полицейского

Геращенко рассказал, на сколько может вырасти штраф за оскорбление полицейского

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Министерство внутренних дел разработало законопроект, который предлагает повысить размер штрафа за оскорбление правоохранителя более чем в 10 раз. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы разработали такой законопроект. Я думаю, подадим его в ближайшее время в Верховную Раду. Он очень простой. На сегодня невыполнение законных требований полицейского, которое сопровождается насилием, руганью или плевком в лицо - это всего лишь 136-255 грн. То есть оскорбить полицейского, невыполнение его законных требований - это всего лишь 136-255 грн. Мы считаем, что этого совершенно недостаточно. Поэтому мы предложили Верховной Раде, что это будет 1700-3400 грн. Если депутаты нас поддержат... я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать всю эту чушь", - рассказал Геращенко.

Он не исключил, что указанное ужесточение наказания уменьшит количество нападений на стражей порядка.

"Конечно, мера наказания имеет определенное влияние на то, чтобы сдерживать нарушителей. Но для этого нужно, чтобы она применялась, необходимо, чтобы потенциальные правонарушители знали, что сейчас будет серьезный штраф, а не 136-255 грн", - отметил собеседник.

Напомним, только на прошлой неделе было зафиксировано по крайней мере два случая, когда в столице на акциях протеста возникали стычки между участниками и полицейскими.

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