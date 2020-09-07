Геращенко: показник розкриття вбивств в Україні сягає 90%

“У нас, наприклад, прекрасні показники по розкриттю вбивств. Він у нас досягає 90%. Тобто, з 10 вбивств розкривається 9. Це далеко не в кожній європейській країні є такий ступінь розкриття вбивств. Звичайно, поліція максимальних зусиль кидає саме на розкриття тяжких злочинів — зґвалтувань, пограбувань, вбивства”, — сказав Антон Геращенко.

Нагадаємо, в Києві засудили трьох чоловіків, які заради золотих прикрас вбили жінку.