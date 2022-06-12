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Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32 150 окупантів і 1430 ворожих танків

Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32 150 окупантів і 1430 ворожих танків

Київ • УНН

 • 108337 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32 150 осіб, 1430 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1430 (+11),
  • бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18),
  • артилерійських систем – 715 (+3),
  • РСЗВ - 226 (+4),
  • засобів ППО - 97 (+0),
  • літаків – 212 (+0),
  • гелікоптерів – 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблів/катерів - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7),
  • спеціальної техніки - 54 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", - повідомляє Генштаб.

Дані уточнюються.

Доповнення

Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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