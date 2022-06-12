Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32 150 окупантів і 1430 ворожих танків

КИЇВ. 12 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32 150 осіб, 1430 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.