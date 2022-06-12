Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32 150 окупантів і 1430 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32 150 осіб, 1430 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1430 (+11),
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- бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18),
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- артилерійських систем – 715 (+3),
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- РСЗВ - 226 (+4),
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- засобів ППО - 97 (+0),
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- літаків – 212 (+0),
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- гелікоптерів – 178 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
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- крилаті ракети - 125 (+0),
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- кораблів/катерів - 13 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7),
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- спеціальної техніки - 54 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", - повідомляє Генштаб.
Дані уточнюються.
Доповнення
Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов.