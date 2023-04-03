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Генштаб: у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл відмовитись від громадянства до початку літа

Генштаб: у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл відмовитись від громадянства до початку літа

Київ • УНН

 • 593322 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. російські загарбники у Мелітополі змушують місцевих вчителів шкіл до 1 червня 2023 року написати відмову від українського громадянства та отримати паспорт рф. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл, в термін до 01 червня поточного року, написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

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