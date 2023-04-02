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Генштаб: для поповнення величезних втрат окупанти проводять роз’яснювальні заходи серед військових строкової служби

Генштаб: для поповнення величезних втрат окупанти проводять роз’яснювальні заходи серед військових строкової служби

Київ • УНН

 • 756710 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Для поповнення величезних втрат армії рф російські загарбники активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби, передає УНН з посиланням на Генштаб.

Цитата

"Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення, у військових частинах збройних сил російської федерації, які дислокуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби. Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з мо рф та участі у бойових діях на території України", - повідомили у Генштабі.

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