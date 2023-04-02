Генштаб: для пополнения огромных потерь оккупанты проводят разъяснительные мероприятия среди военных срочной службы

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"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения, в воинских частях вооруженных сил российской федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводят мероприятия разъяснительные работы среди военнослужащих срочной службы. Рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с мо рф и участия в боевых действиях на территории Украины", - сообщили в Генштабе.

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