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Кількість загиблих через обстріл Костянтинівки зросла до шести

Кількість загиблих через обстріл Костянтинівки зросла до шести

Київ • УНН

 • 759844 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кількість загиблих унаслідок удару російської армії по місту Костянтинівка Донецької області зросла до шістьох осіб. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Він повідомив, що ворог наніс два удари ракетами С-300 та здійснив 4 залпи з РСЗВ «Ураган».

Деталі

«Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі.

Поранено 8 осіб - уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло 6 осіб», - повідомив Єрмак.

Нагадаємо

2 квітня ворожі війська вдарили по центру Костянтинівки Донецької області. Голова ОВА повідомив спочатку про трьох загиблих та шістьох поранених.

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