Кількість загиблих через обстріл Костянтинівки зросла до шести

Він повідомив, що ворог наніс два удари ракетами С-300 та здійснив 4 залпи з РСЗВ «Ураган».

Деталі

«Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі.

Поранено 8 осіб - уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло 6 осіб», - повідомив Єрмак.

Нагадаємо

2 квітня ворожі війська вдарили по центру Костянтинівки Донецької області. Голова ОВА повідомив спочатку про трьох загиблих та шістьох поранених.