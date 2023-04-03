Генштаб: в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ отказаться от гражданства до начала лета
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. российские захватчики в Мелитополе заставляют местных учителей школ до 1 июня 2023 года написать отказ от украинского гражданства и получить паспорт рф. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
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"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики принуждают учителей школ, в срок до 01 июня текущего года, написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта", — сообщили в Генштабе ВСУ.
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