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Генштаб про успіхи на фронті: збили ворожий “Орлан-10”, ударили по 5 складах боєприпасів та радіолокаційній станції

Генштаб про успіхи на фронті: збили ворожий “Орлан-10”, ударили по 5 складах боєприпасів та радіолокаційній станції

Київ • УНН

 • 382169 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Генеральний штаб України прозвітував про успіхи української авіації, а також підрозділів ракетних військ та артилерії - збили ворожий “Орлан-10”, ударили по 5 складах боєприпасів та радіолокаційній станції, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 105 250 осіб, 3026 танків та сотень одиниць військової техніки.

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