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Генштаб об успехах на фронте: сбили вражеский "Орлан-10", ударили по 5 складам боеприпасов и радиолокационной станции

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Генеральный штаб Украины отчитался об успехах украинской авиации, а также подразделений ракетных войск и артиллерии - сбили вражеский “Орлан-10”, ударили по 5 складам боеприпасов и радиолокационной станции, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 105 250 человек, 3026 танков и сотен единиц военной техники.

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