Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 105 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 30.12.2022 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3026 (+8),



бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12),



артилерійських систем – 2010 (+6),



РСЗВ – 423 (+0),



засобів ППО ‒ 212 (+0),



літаків – 283 (+0),



гелікоптерів – 268 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),



крилатих ракет ‒ 711 (+58),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8),



спеціальної техніки ‒ 180 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - повідомили в Генштабі.

Доповнення

Ворог намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.