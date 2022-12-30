Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 105 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 105 250 осіб, 3026 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 30.12.2022 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3026 (+8),
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- бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12),
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- артилерійських систем – 2010 (+6),
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- РСЗВ – 423 (+0),
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- засобів ППО ‒ 212 (+0),
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- літаків – 283 (+0),
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- гелікоптерів – 268 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
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- крилатих ракет ‒ 711 (+58),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8),
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- спеціальної техніки ‒ 180 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - повідомили в Генштабі.
Доповнення
Ворог намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.