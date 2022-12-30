Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 105 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 105 250 человек, 3026 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 30.12.2022 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 105 250 (+690) человек ликвидировано,
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- танков – 3026 (+8),
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- боевых бронированных машин ‒ 6059 (+12),
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- артиллерийских систем – 2010 (+6),
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- РСЗО – 423 (+0),
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- средств ПВО ‒ 212 (+0),
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- самолетов – 283 (+0),
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- вертолетов – 268 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23),
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- крылатых ракет ‒ 711 (+58),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4683 (+8),
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- специальной техники – 180 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Враг пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.