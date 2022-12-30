Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 105 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 30.12.2022 ориентировочно составили:



личного состава – около 105 250 (+690) человек ликвидировано,



танков – 3026 (+8),



боевых бронированных машин ‒ 6059 (+12),



артиллерийских систем – 2010 (+6),



РСЗО – 423 (+0),



средств ПВО ‒ 212 (+0),



самолетов – 283 (+0),



вертолетов – 268 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23),



крылатых ракет ‒ 711 (+58),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4683 (+8),



специальной техники – 180 (+1).



"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Враг пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.