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Враг пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях – Генштаб

Враг пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 192848 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались триста десятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня. Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и в дальнейшем. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клищеевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Павловка - Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка на Харьковщине. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Большой Писаревки Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площанка, Червонопоповка, Невское, Диброва на Луганщине и Торское Донецкой области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.

На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БПЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.

На Авдеевском направлении враг нанес огневое поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы неподалеку Каменки и Авдеевки.

На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики били вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Большой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.

На Запорожском и Херсонском направлениях под огневое воздействие попали более 25 населенных пунктов. Среди них - Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав на Херсонщине. Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки - Херсонской.

Авиация Сил обороны в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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