Генштаб: на Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли 25 населених пунктів

Деталі

Розпочалася 186 доба повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували уражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів Миколаїв, Олександрівка, Степова Долина, Прибузьке, Лупареве, Лимани, Посад-Покровське, Новогригорівка, Широке, Первомайське, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Велике Артакове, Яковлівка, Андріївка, Потьомкине, Ольгине, Трудолюбівка, Князівка, Добрянка та Тополине. Ворог задіяв авіацію для удару поблизу Андріївки.

В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування противником крилатих ракет морського базування типу “Калібр” по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо

Окупанти намагалися вести штурм та наступ як мінімум на трьох ділянках.