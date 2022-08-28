Генштаб: на Южнобужском направлении оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов

Детали

Начались 186 сутки полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали поражать из имеющихся видов артиллерийского вооружения районы населенных пунктов Николаев, Александровка, Степная Долина, Прибужское, Лупарево, Лиманы, Посад-Покровское, Новогригоровка, Широкое, Первомайское, Партизанское, Квитневое , Яковлевка, Андреевка, Потёмкино, Ольгино, Трудолюбовка, Княжевка, Добрянка и Тополино. Враг задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа “Калибр” по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Напомним

Оккупанты пытались вести штурм и наступление как минимум на трех участках.