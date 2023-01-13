Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 114 тисяч

КИЇВ. 13 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 114 130 осіб, 3098 танків, 286 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.