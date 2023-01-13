Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 114 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 114 130 осіб, 3098 танків, 286 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3098 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 6167 (+8),
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- артилерійських систем – 2086 (+4),
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- РСЗВ – 437 (+0),
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- засобів ППО ‒ 218 (+0),
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- літаків – 286 (+1),
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- гелікоптерів – 276 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 17 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7),
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- спеціальної техніки ‒ 184 (+0).
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Доповнення
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