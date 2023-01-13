ЗСУ відбили атаки рашистів в районі 17 населених пунктів Донбасу

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Розпочалася 324 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Водночас противник завдав 5 ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів.

Нагадаємо

Окупанти протягом 12 січня обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.