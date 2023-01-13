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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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ВСУ отразили атаки рашистов в районе 17 населенных пунктов Донбасса

Киев • УНН

 • 342678 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 17 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

ВСУ отразили атаки рашистов в районе 17 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 324 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка Большая Новоселка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

Напомним

Оккупанты в течение 12 января обстреляли Эсманьскую и Середино-Будскую общины Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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