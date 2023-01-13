Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 114 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 114 130 человек, 3098 танков, 286 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 114 130 (+740) человек ликвидировано,
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- танков – 3098 (+4),
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- боевых бронированных машин ‒ 6167 (+8),
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- артиллерийских систем – 2086 (+4),
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- РСЗО – 437 (+0),
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- средств ПВО ‒ 218 (+0),
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- самолетов – 286 (+1),
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- вертолетов – 276 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 17 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7),
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- специальной техники – 184 (+0).
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Дополнение
ВСУ отбили атаки рашистов в районе 17 населенных пунктов Донбасса.